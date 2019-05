Ravioli me patate dhe mascarpone (Video)

Përbërësit:

500 gr patate

500 ml qumësht

100 gr miell

50 gr gjalpë

50 gr provola

50 gr mozzarella

2 vezë

1 qepë

1 kungull jeshil

Djathë kaçkavall i grirë

Majdanoz

Pak niseshte

Përgatitja:

Fillimisht në ziejmë patatet dhe në një tenxhere vendosim qumështin që të ngrohet.

Në një tjetër tenxhere vendosim gjalpin, më pas shtojmë në të miell dhe i shkrijmë bashkë. Pasi të shkrihen shtojmë dalëngadalë qumështin e ngrohtë dhe djathin të prerë në kubikë. I përziejmë derisa djathi të shkrihet dhe të gjitha bashkë të bëhen krem.

Në një tas vendosim mozzarellën të prerë në kubikë dhe djathin e grirë, e marinojmë me rozmarinë, majdanoz.

Shtypim patatet e zierja dhe në to shtojmë miell, niseshte, djathë të grirë, rozmarinë, majdanoz të grirë imët, vezët dhe i përziejmë mirë derisa të formohet brumi. Hapim brumin si petë dhe e presim në forma rrethore. Format i mbushim me djathin mozarella dhe djathin e grirë dhe i ziejmë në ujin ku ziemë patatet. Në një tigan me pak vaj ulliri dhe rozmarinë skuqim pjesën jeshile të kungullit, shtojmë në të kremin e djathit që përgatitëm dhe e vendosim direkt në pjatë. Mbi kremin dhe kungujt vendosim raviolit dhe sërish krem dhe është gati./tvklan.al