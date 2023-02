Reagime në Ulqin për dhunën e policisë në kufi

Shpërndaje







19:39 24/02/2023

Prokurori i çështjes sqaron dinamikën e ngjarjes

Dhunimi që 2 efektivë të policisë malazeze të kufirit i bënë profesor Petraq Milos ka shkaktuar reagime të shumta në komunitetin shqiptar në Mal të Zi.

Përfaqësues të partive politike thonë se ky rast duhet të trajtohet edhe në mbledhjen e përbashkët të 2 qeverive që mbahet javën e ardhshme në Podgoricë.

Ilir Çapuni – nënkyetar i Forca e Re Demokratike: Nuk e dimë se cila është prapavija. Ka pasur një lloj tendence për të ndalur çdolloj investigimi në lidhje me këtë çështje. Duhet trajtuar kjo çështje të hënën kur të mblidhen 2 qeveritë së bashku.

Keqtrajtimi ndaj profesor Milos ka lënë shije të keqe edhe tek qytetarët që thonë se ky është një imazh negativ që jep vendi i tyre.

“Çdo mysafir që po kalon, duhet të përcillen bukur sepse polici është një ambasador i shtetit. Ajo që ka bërë ai, është marri për qeverinë. Polici duhet të jetë i burgosur.”

“Reklamë e keqe për Ulqinin”, janë shprehur qyetarët.

2 efektivët e policisë u lanë në gjendje të lirë nga gjykata, por prokurori i çështjes në një intervistë për Tv Klan teksa sqaron dinamikën e ngjarjes, thotë se hetimet vazhdojnë dhe se do të merren edhe dëshmi të tjera.

Faruk Resulbegu, prokuror Shtetëror i Rrethit, Ulqin: Polici, i cili shihet në videon në fjalë ka kërkuar falje, por ai ka thënë edhe arsyen se sipas tij, shtesit shqiptarë nuk i janë bindur urdhrave. Ata do të mbrohen në liri, procedura do të ecë. Nënshtetësit shqiptarë do të merren në pyetje.

Incidenti i 15 Janarit në kufi ndodhi teksa Milo po kthehej në Shqipëri pasi kishte dhënë mësim në Universitetin e Podgoricës.

Ngjarja shkaktoi reagime të forta politike pasi partitë shqiptare kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit të Brendshëm, ndersa mediat e denuan njezeri duke e quajtur një skandal që dëmton imazhin e vendit.

Tv Klan