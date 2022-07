Reagimet e politikës shqiptare për vendimin e Kuvendit të RMV

Shpërndaje







19:50 16/07/2022

Votimi në Parlamentin e Maqedonisë që zhbllokoi dhe rrugëtimin e Shqipërisë drejt BE është përshëndetur dhe në Tiranë.

Kreu i opozitës, Sali Berisha përshendet votimin dhe pavarësisht se të martën Shqipërisë i hapen negociatat, ai e sheh këtë vetëm si dëshirë fisnike të BE për të garantuar këtë perspektivë për ne pasi sipas tij Shqipëria për shkak të keqqeverisjes ka probleme të mëdha me standartet e kriteret e BE.

Presidenti Meta përgëzon faktorin shqiptar në shtetin fqinj që dha kontributin e tij në këtë votim.

Vendimi i Këshillit javën e ardhshme për Metën do të kthjellojë çdo vendimmarës këtu për përgjegjësitë që ka në ndjekjen e politikave te dukura.

Ministrja Xhacka shkruan në Twitter se tashmë është rruga e qartë e se tani Shqipëria shikon përpara drejt nisjes zyrtare të negociatave.

Tv Klan