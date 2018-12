Reagimet ndërkombëtare pas krijimit të ushtrisë së Kosovës

Ka qenë i menjëhershëm reagimi i NATO- s, pas krijimit të ushtrisë së Kosovës.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg ka shprehur edhe njëherë qëndrimin e tij në lidhje me çështjen e themelimit të Ushtrisë së Kosovës.

Stoltenberg thotë se vendimi i Institucioneve të Kosovës ku miratuan pakon e projektligjeve për themelimin e transformimin e FSK-së, është bërë pavarësisht shqetësimeve të shprehura nga NATO se një gjë e tillë mund të rrisë tensione në rajon.

“Sot, Institucionet në Kosovë kanë njoftuar miratimin e tre ligjeve që iniciojnë procesin e tranzicionit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Më vjen keq që ky vendim është marrë pavarësisht shqetësimeve të shprehura nga NATO. Ndërkohë që tranzicioni i Forcës së Sigurisë së Kosovës është në parim një çështje që Kosova të vendosë, ne kemi bërë të qartë se ky veprim është i gabuar.

NATO mbështet zhvillimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës nën mandatin e saj aktual. Me ndryshimin e mandatit, Këshilli i Atlantikut të Veriut tani duhet të rishqyrtojë nivelin e angazhimit të NATO-s me Forcën e Sigurisë së Kosovës. NATO mbetet e angazhuar përmes KFOR-it për një mjedis të sigurt dhe të sigurt në Kosovë dhe për stabilitetin në Ballkanin më të gjerë Perëndimor.

Të gjitha palët duhet të sigurojnë që vendimi i sotëm nuk do të rrisë më tej tensionet në rajon. Të gjithë aktorët politikë përgjegjës në rajon duhet të përqëndrohen në përparimin e reformave dhe në dialog. E përsëris thirrjen time për Prishtinën dhe Beogradin që të mbeten të qetë dhe të përmbahen nga çdo deklaratë apo veprim që mund të çojë në përshkallëzim. NATO vazhdon të mbështesë dialogun e sponsorizuar nga BE midis Beogradit dhe Prishtinës si zgjidhja e vetme politike e qëndrueshme për rajonin”.

Ndërsa ambasadori amerikan, Philip Kosnett, deklaroi se Kosova tani më shumë se kurrë më parë duhet të bashkëpunojë me komunitetet dhe të koordinohet me aleatët dhe partnerët e NATO’s. Kosnett konfirmoi edhe njëherë mbështetjen e Amerikës për ushtrinë e Kosovës. “SHBA-të do të jenë aty me ju” ka shkruar Kosnett.