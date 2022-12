Reagimet pas derbit

22/12/2022

Te Tirana tregojnë arsyet e humbjes, Colella i gëzuar por kërkon më shumë nga Partizani

Partizani e mbyll vitin 2022 në vendin e pare me 29 pikë, 4 më shumë se sa Tirana ndjekëse.

“Të kuqve” u mjaftoi një gol për të siguruar fitoren, që sjell qetësinë dhe optimizmin brenda grupit. Goli i vetëm i sfidës u realizua nga Xhuliano Skuka në minutën e katërt të lojës, ndërsa 24-vjeçari shkon në kuotën e 10 golave në kampionat.

Në vazhdim, sfida ishte mjaft e luftuar mes të dyja ekipeve. Bardheblutë u treguan kërkues, ku kryen 10 goditje këndi ndaj 5 të Partizanit. Por në goditjet drejt portës u treguan të kursyer, ku gjuajtën 5 herë ndaj 7, të të kuqve.

Bardheblutë kontrolluan topin në 57% të lojës, kurse Partizani në 43’. Mbrojtja e ekipit të drejtuar nga Xhovani Kolella, e treta më e dobët e kampionatit me 16 gola të pësuar, arriti që ta fitonte sfidën me skuadrën me sulmin më të mirë, 23 rrjeta në total.

Golashënuesi më i mirë i kampionatit, Redon Xhixha me 11 gola të shënuar, dopietë në derbin e kaluar, dështoi të shënonte këtë herë.

Trajneri i bardhebluve Orges Shehi tregon arsyet e kësaj humbjeje.

Ndërsa presidenti i Tiranës, Refik Halili tha se “të kuqtë” fituan me meritë.

Ndërsa tekniku i Partizani Giovanni Colella ishte mjaft i lumtur për fitoren në derbi, por nga skuadra pret më shumë.

“Shpresoj që të kemi bërë një hap përpara. Për mua është një eksperiencë e re. Në 30 minutat e para ne luajtëm mjaft mirë, por nuk arritëm që të menaxhonim siç duhet minutat e mbetura. Por edhe në pjesën e dytë duhet të kishim bërë më mirë. Ishim shumë frenetikë, edhe pse në mbrojtje luajtëm më mirë. Por unë kërkoj më shumë nga djemtë. Tani nuk është momenti të bëjmë llogari, do të ikim në shtëpi të qetësohemi”, ka thënë Giovanni Colella.

Partizani rigjeti fitoren në derbi pas shtatë takimesh të luajtura.

