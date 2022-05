Reagimet pas fitores së Liverpool

10:23 04/05/2022

Mes emocioneve dhe spektaklit, Liverpul siguroi biletën për në finalen e UEFA Çempions Ligë për sezonin 2021-2022. “The Reds” ishin të papërmbajtshëm në Spanjë, teksa përmbysën 3-2 Vijarealin. Një sfidë me dy fytyra për skuadrën e Jurgen Klop, e cila drejt dhomave të zhveshjeve shkoi në disavantazh të dy golave. Me rikthimin në fushë, Liverpul shënoi plot 3 gola dhe siguroi finalen e Çempions me shifrat e përgjithshme, 5-2. Për trajnerin e Klop, arritja në finalen e Parisit është si një ëndërr e realizuar.

“Ishim nën presion. Kështu që ndihej kaq e veçantë sepse ishte shumë e vështirë për ne, por në fund e merituam”, u shpreh Klop pas sfidës.

Ndërkaq, trajneri i Vijarealit, Unai Emeri ishte krenar për ekipin dhe tifozët e tyre ndaj favoritëve të Liverpulit.

“Në pjesën e dytë nuk dhamë atë që duhej. Skuadra nuk kishte ritmin e duhur dhe kjo na penalizoi. Ishim shumë larg formës së treguar ndaj Juventusit dhe Bajernit të Mynihut”, pranoi spanjolli.

Kjo është hera e tretë në 5 sezonet e fundit që Liverpul kualifikohet në finalet e Çempions, ku ka arritur të triumfojë në një rast.

