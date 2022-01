PD: Lista e kandidatëve për primare nuk është e jona

Shpërndaje







19:08 29/01/2022

“Farsë e Berishës për hallin e tij”

Ndaj publikimit të listës së kandidatëve që do marrin pjesë në primaret që do zhvillohet ditën e nesërme, ka reaguar edhe Partia Demokratike.

Ajo njofton gjithë simpatizantët dhe votuesit e saj se emrat e shpallur sot nga Komisioni i Rithemelimit, nuk janë kandidatë të PD.

“Me farsën e radhës, Berisha po përpiqet të dëmtojë PD për interesat e tij personale. Berisha mund të përdorë çdo njeri për hallin e non gratës së tij, por as ai, dhe as ata nuk kanë më asnjë lidhje me Partinë Demokratike”, thuhet në reagimin e PD.

Tv Klan