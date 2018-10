Reagon Kryeministri: Alma Hicka nuk u shkarkua, u largua vet

Pas lajmit për largimin nga detyra të Avokates së Shtetit Alma Hicka, ka reaguar Kryeministri Edi Rama. Në rrjetet sociale, Kryeministri ka sulmuar mediat dhe ka hedhur poshtë zërat për shkarkimin e Alma Hickës nga detyra.

Sipas Ramës, Avokatja e Shtetit u largua vet nga posti i saj për arsye personale.

“Kazanët po ziejnë një broçkull për “shkarkimin” e Alma Hickës. Në fakt Alma u largua me dëshirën e saj, për arsye krejt personale e për gjithë keqardhjen time që e konsideroj një Avokate të shkëlqyer të Shtetit. Me neveri për kazanët i them Almës mos u mërzit e paç vetëm sukses“, thotë Rama.

Pas largimit të Alma Hickës, në krye të Avokaturës së Shtetit u emërua Artur Metani. /tvklan.al