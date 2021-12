Reagon Robert Aliaj pas debatit në Love Story: Pranoj gabimet e mia, më vjen keq për mamanë e Sellmës

17:33 21/12/2021

Pas debatit të ashpër dhe protestës së vajzave konkurrente në spektaklin “Love Story” ditën e djeshme sot në studion e “Talk” i ftuar ka qenë edhe opinionisti Robert Aliaj i cilia ka reaguar edhe njëherë për situatën e djeshme duke i kërkuar edhe ndjesë vajzave.

Ai tregoi në studio se nuk ka asgjë personale, por e kishte vetëm me fenomenin. Si prind, Robert Aliaj, i ka kërkuar falje mamasë së Sellmës e cila është prekur nga bisedat në studio.

Robert Aliaj: Moraliteti është veprimi jo fjala. Ne kur nxehemi dhe dalim nga kontrolli mund të jemi njerëz me moral shumë tëlartë, shumë të ndershëm, po themi diçka nga revolta. Por ne kur veprojmë aty nuk ka justifikim. Në lidhje me largimin e vajzave mbrëmë dua të jem i sinqertë, i kuptoj vajzat. Ishte një moment keqkuptimi, besoj se janë keqkuptuar. Edhe po të mos ishin keqkuptuar prapë do i jepja të drejtë. U larguan, është një revoltë e pakëndshme. Unë e kam bërë të qartë që nuk merrem me njerëz individualë asnjëherë në jetën time.

Drejtohem dikujt se po flasim bashkë, por i drejtohem një modeli… Për respekt të njerëzve, audiencës, respektin tim personal, për misionin që kam unë në jetën time si artist dhe njeri i televizionit, të cilin e konsideroj si vepër arti dhe vij këtu. E kam në etikën e punës time të jem shumë i qartë, shumë i prerë pa asnjë dyshim në mendimin tim dhe që unë të pranoj gabimet e mia.

Nuk kam unë asnjë problem me asnjërën në nivel personal, janë vajza që ndajmë një kohëtëbukur. Dua t’ju them që ajo që ndodhi mbrëmë nuk më pëlqen as mua, po në asnjë rast unë nuk ofendova personalisht. Ky është një keqkuptim. E vetmja gjë që më vjen keq është mamaja e Sellmës që është një zonjë dhe unë e kuptoj atë si prind. Aty ndaloj, stepem dhe i përulem një gruaje. E kuptova revoltën e saj… /tvklan.al