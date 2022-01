Real bën gati kontratën për Mbappe

Shpërndaje







22:24 03/01/2022

21 mln Euro në sezon dhe 40 mln bonus transferimi

Mediat spanjolle zbulojnë kontratën që real madrid po përgatit për Kylian Mbappe. Klubi i florentino Perez është në bisedime me avokaten e futbollistit francez se cilës i ka bërë të ditur se për lojtarin ofrohet një marrëveshje prej 6 vitesh, 21 milionë Euro në sezon dhe një bonus 40 milionë Euro për transferimin në Madrid të cilat do t’i ndajë me babain si përfaqësues i tij deri tani.

Telenovela Kylian Mbappé ka hyrë në një fazë të re dhe të vërtetë. Që prej 1 Janarit Mbappe ka në dorë fatin e tij dhe ka vendosur të ndjekë këshillat e Delphine Verheyden. Kjo e fundi i ka thënë që duhet të përqendrohet të luajë mirë futboll dhe të durojë presionin.

E specializuar për kontrata sportive ajo konsiderohet mjaft e zonja në përpilimin e marrveshjeveve dhe klauzolave në favor të klientëve të saj.

Mbappe është një futbollist që nuk ka dashur të ketë një menaxher, edhe pse i janë ofruar disa nga më të mirët. Ka ndjekur gjithnjë babain e tij Wilfried që ka qenë futbollist. Tashmë 23 vjec dhe i ndërgjegjshëm për potencialin e tij, Mbappé e ka të qartë që nuk dëshiron të vazhdojë tek PSG.

Tek Real edhe mund të kishte fituar Topin e Artë. Ai nuk do të ndjekë më këshillat e të atit, që më parë është joshur nga paratë e PSG, do të vendosë vetë për karrierën.

Tv Klan