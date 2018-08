Real e nis me fitore kampionatin

Real Madrid fitoi me rezultatin 2 – 0 derbin e vogël me Getafe të dielën në hapjen e kampionatit. Nuk ishte ekipi i finales së Superkupës së Europës e humbur ndaj Atletico duke treguar më karakter në fushë.

Një zotërim i futbollistëve të Julen Lopetegui, të cilët qarkulluan topin në 78% të kohës. Skuadra duhet të funksionojë pa Cristiano Ronaldo dhe duket se liderin po e bën Gareth Bale, madje gazeta “Marca” hapet me titullin; Bale merr komandën. Uellsiani shënoi një nga golat në këtë takim, ndërsa tjteri u realizua nga Dani Carvajal.

Julen Lopetegui, trajner i Real Madridit: Jemi të lumtur që nuk i dhamë mundësinë kundërshtarit dhe patëm shumë shanse shënimi. Duhet të vazhdojmë të punojmë dhe mbi të gjitha është ekipi pastaj talenti individual dhe kjo vlen edhe për Bale.

Me fitore e nisi edhe Barcelona që me Lionel Messi kapiten triumfoi 3 – 0 me Alaves të premten. Messi realizoi 2 gola, njëri prej tyre ishte i 6000 për skuadrën katalanase në La Liga.

Tv Klan