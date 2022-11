Real favorit për Bellingham

20:37 17/11/2022

Real Madrid mendon për të ardhmen, spanjollët parakalojnë Liverpool në garën për Jude Bellingham

Merkato e verës shihet si e largët, por Real Madrid po mendon planet afatgjate. Gjiganti i La Liga duket se kanë arritur marrëveshjen me Jude Bellingham, talentin e Borussia Dortmund.

19-vjeçari fenomenal shihet si largimi i radhës nga Bundesliga gjermane, kjo e ndikuar dhe nga kriza që po kalojnë verdhezinjtë. Anglezi ka krijuar polemika në dhomat e zhveshjeve dhe diçka e tillë do sillte largimin në muajt e verës.



Marrëdhënia e ngushtë mes presidentit të Real Madrid, Florentino Perez dhe drejtuesve të Dortmund favorizon skuadrën spanjolle në garën për të mbërritur te Bellingham. Emri i yllit të kombëtares së Tre Luanëve është i lidhur edhe me një kalim te Liverpool, por oferta e majme e Real për 19-vjeçarin do vendos fatin e tij.

Kartoni i ish-mesfushorit të Birmingham vlen 100 milionë euro, ndërsa ka një marrëveshje me verdhezinjtë deri në vitin 2025. Me fanellën e Dortmund, Bellingham ka luajtur 15 sfida këtë sezon, ku ka arritur të shënojë 3 gola dhe dhuruar 2 asiste.

