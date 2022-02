Real Madrid eliminohet nga Kupa e Mbretit

17:55 04/02/2022

Athletico Bilbao e mund me një gol në minutat e fundit

Real Madrid u eliminua nga Kupa e Mbretit pas humbjes 1 – 0 të shkaktuar nga Athletic Bilbao të enjten në stadiumin “San Mames”.

Skuadra baske mbërriti në gjysmëfinale, duke marrë një revansh për finalen e Supekupës së Spanjës të humbur muajin e kaluar. Real dominoi takimin, por Bilabao shënoi golin e vetëm në minutën e 89’ me Alex Berenguer, duke vulosur suksesin.

Në takimin tjetër të së enjtes, Real Betis mundi Real Sociedad me rezultatin 4 – 0. Shorti përcaktoi në gjysmëfinale përballjet Rayo Vallecano – Real Betis dhe Atheltic Bilbao – Valencia, që do të zhvillohen me sistem vajtje-ardhje më 9 shkurt dhe 2 Mars.

Tv Klan