Real Madrid – Inter për vendin e parë

23:36 06/12/2021

Trajneri Ancelotti parashikon një ndeshje interesante, tekniku i zikaltërve premton një ekip ndryshe

Karlo Ançeloti shprehet se fitorja kundër Interit është e rëndësishme për Realin, pasi vlen kryesimin në Grupin D.

“Galaktikët” e drejtuar nga italiani janë të parët në La Liga dhe synojnë që të shkojnë deri në finalen e Ligës së Kampioneve.

“Kjo është një ndeshje prestigji për ne, do të përballemi me një Inter që po luan mirë futboll, po i bën gjërat siç duhet. Luajmë për kreun, përpara publikut tonë. Janë tri motive për ta bërë këtë ndeshje interesante. Prioriteti është sfida kundër zikaltërve, dhe jo ndaj Atletikos, me të cilët luajmë të dielën”.

Pas suksesit ndaj Romës, zikaltrit janë të përqëndruar në sfidën e fundit të fazës së grupeve në Ligën e Kampioneve kundër madrilenëve.

Trajneri Simone Inzagi beson se Interi mund të dalë i pari në grup.

“Duam që të bëjmë një ndeshje të madhe. Në sfidën e parë u paraqitëm mirë, por kjo nuk mjaftoi. Këtë herë duam më shumë. Mungesa e Benzemasë? Kanë Joviçin, që shënoi dhe dha asist në garën e fundit”.

Tekniku italian shtoi se Lautaro është mirë, ndërsa për De Vrij do të vendosë në fund.

