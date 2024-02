Real Madrid ‘kërcënon’ Atleticon

10:53 02/02/2024

Merr kreun i vetëm, Joselu Hero golashënuesi i dytë në skuadër

Fitorja 2-0 ndaj Getafe nuk ka lënë shijen e duhur tek Real Madrid. Pavarësisht marrjes së tre pikëve dhe kreut të La Liga i vetëm, “Los Blancos” kanë dhimbje koke për takimet e radhës.

Mesfushori Tshuameni u ndëshkua me karton të verdhë dhe do humbasë ndeshjen derbi me Atletikon e Madrid, teksa në dyshim do të jetë edhe mbrojtësi Rudiger për arsyee dëmtimi.



“Skuadra po kalon një moment të mirë. Edhe mbrojtja është në nivelin e duhur, diçka që e tregon edhe rezultati 2-0. Tashmë fokusi do të jetë tek takimet e radhës. Nëse fitojmë dy ndeshjet do të kemi gjashtë pikë dhe do forconim kreun. Por sezoni është i gjatë. Tani kemi kohë për t’u përgatitur për derbin”, tha trajneri Anceloti.



Hoselu ishte sërish protagonist për Real Madrid, me sulmuesin gjithnjë e më vendimtar. 33-vjeçari është golashënuesi i dytë më i mirë i skuadrës me 12 gola, i barabartë me Rodrigo dhe një më shumë se Vinisius.

Tashmë me 22 ndeshje të zhvilluara, Real Madrid kryesues numëron dy pikë më shumë se Zhirona ndjekëse.



Klan News