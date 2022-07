Real Madrid kërkon Armando Brojën

12:55 29/07/2022

Gazeta spanjolle “AS” konfirmon kontaktet me sulmuesin e kombëtares shqiptare

Real Madrid në gjurmët e Armando Brojës. Hezitimi i shumë skuadrave për të lëvizur në drejtim të sulmuesit të Çelsit, ka bërë që në garë për shërbimet e shqiptarit të hyjnë edhe kampionët e Europës. Këtë fakt e ka konfirmuar gazeta prestigjoze pranë klubit madrilen “AS”, që i ka kushtuar edhe një vend të veçantë në faqen e saj të parë. Në mesin e 8 objektivave për të firmosur në këtë merkato vere, Real Madrid ka përfshirë edhe emrin e 20-vjeçarit.

Çmimi i ulët i kartonit të tij, prej 35 milionë Euro konsiderohet si mjaft i volitshëm për arkat e Real Madrid, me shqiptarin që mund të bëj hapin e madh në karrierën e tij. “Real Madrid do të nënshkruajë me një sulmues të ri nëse Majoral, Asensio dhe Kabajos largohen”, është titulli i “AS”.

E ardhmja e Brojës mund të mos jetë te Çelsi, por në dyshim mbetet edhe skuadra që do i krijojë hapësira sulmuesit shqiptar. Aktualisht 20-vjeçari po stërvitet me ekipin e parë të “Bluve të Londrës”, me trajnerin Tomas Tuhel që mund të jetë i gatshëm t’i japë një shans sezonin e ardhshëm.

Armando Broja shkëlqeu në sezonin që sapo u mbyll me Sauthempton, duke ngjallur interesin e shumë skuadrave elitare. Klan News