Real Madrid mendon për pasuesin e Benzema

23:20 13/02/2023

Shënjestron Joao Felix

Shpallja kampionë bote dhe distanca me kreun e La Ligës ka shtuar urinë në shtëpinë e Real Madrid. Gjiganti spanjoll kërkon që të forcojë ende organikën e saj, teksa ka nisur të mendojë që tani për merkaton e verës. Sipas mediave botërore, madrilenët kanë synim që të forcojnë repartin e sulmit, me Joao Felix të shndërruar në objektivin kryesor të tyre. Portugezi nuk ka asnjë klauzolë me Chelsea për blerjen përfundimtare nga Atletico Madrid, duke hapur udhë skuadrës tjetër kryeqytetase për të hyrë në negociata.

Huazimi me fanellën e “Bluve” deri në qershorin e këtij viti tregoi se Felix nuk ka pozita të mira në kampin e Atleticos, situatë nga e cila pritet të përfitojë presidenti Florentino Perez. Një fakt që e shtyn akoma dhe më shumë me largimin nga Atletico lidhet me të ardhmen e teknikut, Diego Simeone. Nëse argjentinasi mbetet ende nën drejtimin e Los Colcheoneros, Felix do të mendonte seriozisht largimin, duke tradhtuar kështu ngjyrat dhe tifozët e tij.

Real Madrid e shikon 23-vjeçarin si pasuesin e Karim Benzema, teksa Perez e vlerëson shumë portugezin, duke e konsideruar një nga zgjedhjet e tij të preferuara. Kartoni i ish-lojtarit të Benfikës vlerësohet me rreth 50 milionë euro në treg, teksa ka një kontratë me Atleticon deri në qershor të këtij viti. Një marrëveshje që lejon Felix për të biseduar me çdo skuadër të interesuar, ndërsa nuk do i kushtonte aspak arkave të Real Madrid.

