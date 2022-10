Real Madrid në sulm për Bellingham

Shpërndaje







23:40 08/10/2022

“Galaktikët” synojnë të sjellin emra të rinj në mesfushë, 19- vjeçari objektiv i klubeve të mëdha angleze

Real Madridi shpreson që ta fitojë garën me klubet më të mëdha të Premier Ligës për të firmosur me yllin e Borusia Dortmundit, Xhud Bellingam. “Los Blankos” e kanë hedhur hapi ne parë për të marrë mesfushorin, edhe pse ekipet angleze si Siti, Junajtid, Çelsi dhe Liverpul e kanë pasur lojtarin nën mbikqyrje që kur ishte pjesë e Birmingamit e luante në Championship.

“Galaktikët” janë të gatshëm që të paguajnë për kartonin e 19-vjeçarit rreth 100 mln paund, raporton tabloidi anglez “The Sun”. Synimi i trajnerit Karlo Ançeloti është që ta freskojë mesfushën, pas shitjes së Kasemiros dhe gjetjes së zëvendësuesve të veteranëve Luka Modriç dhe Toni Kros.

Reparti do të formohej ng 19-vjeçari anglez, bashkë me dyshen franceze Eduardo Kamavinja dhe Aurelien Çuameni. Dortmundi kërkonte sezonin e shkuar 115 mln euro, por me një tjetër vit në kontratën e tij që ka kaluar, çmimi i talentit do të ulet.

Me Realin që tashmë ka nisur kontaktet me verdhezinjtë, klubet angleze janë në alarm dhe kanë nisur të lëvizin, në të kundërt do të humbin një nga të rinjtë më të talentuar të Europës.

Klan News