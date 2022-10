Real Madrid rikthehet të fitojë

11:12 09/10/2022

Militao shënon në ndeshjen numër 100, Modriç jep asistin e 50-të

Real Madrid konsolidon pozitat në vendin e parë të La Liga. Spanjollët fituan minimalisht, 0-1 në transfertën e Getafe, duke lënë pas krahëve barazimin e javës së shkuar kundër Osasunës.

Një sfidë e zgjidhur që në minutën e 3-të, me protagonist mbrojtësin Militao. Braziliani tundi rrjetën kundërshtare në takimin numër 100 me Real Madrid në të gjithë kompeticionet. Realizim i mbërritur pas asistit perfekt të Modriç, me kroatin që shërben për herë të 50 për shokët e skuadrës.

Pasim që e shndërron Modric në lojtarin e 6-të të Los Blancos që arrinë këtë kuotë asistesh në të gjithë kompeticionet, të gjitha me fanellën e Realit, për të mbetur pas emrave si Karim Benzema, Kristiano Ronaldo, Marselo dhe Toni Kross.

Statistika mbresëlënëse këto për 37-vjeçarin, i cili është futur në vitin e fundit të kontratës me mbretërorët. Një fitore komode kjo për skuadrën e Karlo Ancelottit, i cili shkon në formën më të mirë në prag të El Classicos së fundjavës së ardhshme përballë Barcelonës në kampionat.

Real nuk ka humbur asnjë përballje deri në këtë pikë të sezonit, madje disfata e fundit daton në korrik në një miqësore pikërisht përballë skuadrës së Xavit.

