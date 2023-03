Real Madrid rikthehet te fitorja

23:17 11/03/2023

Madrilenët blindojnë vendin e dytë në kampionat

Real Madrid është rikthyer tek fitorja në kampionat. Pas dy barazimeve radhazi, “Los Blancos” mposhtën me përmbysje 3-1 Espanyolin.

Joselu kapi në befasi skuadrën e Carlo Ancelottit, teksa kaloi në avantazh Espanyolin. Goli i tetë për sulmuesin në portën e kryeqytetasve për të qenë golashënuesi i pestë i katalanasve në histori kundër madrilenëve.



Reagimi i Realit nuk vonoi, me të zakonshmin, Vinisius. Sulmuesi vendosi baraspeshën e duelin me golin numër 19-të të këtij sezoni në të gjithë garat. Realizim fantastik prej 22-vjeçarit, që është edhe lojtari brazilian më më shumë gola në 5 kampionatet kryesore të Europës. Pas tij gjendet Neymar me 18 realizime.



Për të përmbysur shifrat që në pjesën e parë mendoi braziliani tjetër, Militao, që realizoi për 2-1. Një gol tepër i bukur, me mbrojtësin që është edhe lojtari më më shumë gola në La Ligan e këtij sezoni që shënon me kokë, katër gola deri më tani.



Në minutat e fundit të kohës së rregullt, Marco Asensio vulosi fitoren e Real Madrid me shifrat 3-1. Një trepikësh që për kryeqytetasit vlen blindimi i vendit të dytë me 6 pikë më pak se Barcelona kryesuese.

