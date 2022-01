Real Madrid shmang ‘turpin’, Los Blancos barazojnë në frymën e fundit ndaj Elche

23:32 23/01/2022

Elçe nuk ka arritur që të kryejë hakmarrjen për eliminim nga Kupa e Mbretit në mesjavë. Skuadra e teknikut Rodriguez barazoi 2-2 në transfertën e ‘Santiago Bernabeo’ ndaj Realit të Madridit.

Një duel që po e udhëhiqnin me shifrat 0-2 deri në minutën e 82’, pasi Boje e Mila kishin tundur rrjetën e portierit Kurtua.

Megjithatë, Real ia arriti të reagojë dhe të sigurojë një pikë, falë penalltisë së shndërruar në gol nga Modriç dhe golit të mbrojtësit brazilian, Militao. Me këtë barazim, Reali kryesues mban në 4 pikë distancën me ndjekësit e Sevijas, ndërsa Elçe e 15-ta me 23 pikë.

