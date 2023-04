Real Madrid turpërohet nga Girona

23:43 25/04/2023

Barcelona mund të shkëputet më shumë në krye

Girona befasoi Realin e Madridit në takimin e zhvilluar të martën i vlefshëm për javën e 31 të La Ligas.

Skuadra katalanase mundi me rezultatin 4 – 2 atë madrilene. Protagonist ishte argjentinasin Katelanos me 4 gola për Gironën.

Kjo humbje e Realit mund të jetë një ndihmë për Barcelonën që me një sukses ndaj Rajo Vajekanos të mërkurën do të shkëputej 14 pikë për tu afruar akoma më shumë me titullin.

Tv Klan