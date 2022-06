Real mendon për të ardhmen

20:37 27/06/2022

Spanjollët prenotojnë Jude Bellingham, gati 100 mln Euro për Dortmund

Real Madrid nuk mendon vetëm për merkaton e kësaj vere. Gjigandi spanjoll ka plane afatgjate për skuadrën e së ardhmes, duke nisur që tani nga puna për sezonin 2023-2024. Sipas asaj që raportojnë mediat spanjolle, Bellingham ka përfunduar në objektivin e kampionëve të Europës.

Mesfushori anglez konsiderohet si trashëgimtari i Luka Modric te Reali i Madridit dhe për këtë, spanjollët kanë gati ofertën. Bellingham është padyshim benjamini i Borussia Dortmund dhe Real ka gati 100 milionë Euro për blerjen e kartonit të tij.

Shifër e lartë në pamje të parë, por kur bëhet fjalë për një 18-vjeçar plot talent si Bellingham, Florentino Perez nuk mendon të kursehet, aq më tepër pasi dështoi për të firmosur me Kylian Mbappe. Bellingham do të ishte dhurata e duhur për tifozët dhe trajnerin Carlo Ancelotti, gjithmonë nëse ky i fundit do jetë pjesë e Realit edhe në sezonin e ardhshëm.

Për xhevahirin e Dortmund, spanjollët kanë konkurencë të fortë nga klubet e Premier League angleze, si Chelsea dhe Liverpool, skuadra të interesuara për shërbimet e Bellingham.

Klan News