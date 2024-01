Real përgatit ofertën përfundimtare për Mbappe

17:00 01/01/2024

130 mln për nënshkrimin, 26 mln pagë vjetore

Mediat spanjolle theksojnë se Real Madrid do të bëjë së shpejti një ofertë të re për Mbappe.

Ndryshe nga viti i kaluar, kur Los Blancos mbetën të zhgënjyer madje të inatosur nga francezi, këtë rast nuk kanë ndërmend të presin gjatë.

Duke qenë se nisur nga 1 Janari, datë kur Mbappé do të jetë i lirë të nënshkruajë një parakontratë me çdo klub që ai zgjedh, Florentino Pérez dhe bashkëpunëtorët e tij do t’i dërgojnë propozimin e tyre përfundimtar 25-vjeçarit.

Sipas Marca, kjo do të përbëhet pikërisht nga të njëjtat kushte që u ofruan në verën e vitit 2022.

Konkretisht, oferta konsiston në 130 milionë euro tarifë për nënshkrimin e tij, si dhe 26 milionë euro neto në vit si pagë për lojtarin.

Mbappé, nga ana e tij, do të ketë më pas dy javë për të dhënë një përgjigje zyrtare.

Nëse deri atëherë nuk jepet një përgjigje përfundimtare, Reali do të largohet nga tryeza e bisedimeve, pa asnjë qëllim për t’u rikthyer.

Megjithatë, gjigantët spanjollë janë të sigurt se në arritjen e një marrëveshje në pak ditë.

