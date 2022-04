Real rekordesh në Champions League

23:20 13/04/2022

Madrilenët sigurojnë raundin gjysmëfinal të kompeticionit për herë të 31 në histori

Real Madrid konfirmohet edhe njëherë pretendent kryesor për fitimin e Ligës së Kampionëve. Skuadra spanjolle vazhdon të thellojë akoma dhe më shumë rekordin e tyre në turneun më të rëndësishëm europian, pasi siguroi për herë të 10-të në 12 sezonet e fundit raundin gjysmëfinal në Champions.

Një sukses i pazakontë në historinë e klubit, i cili është edhe skuadra më e titulluar me 13 trofe. Seria e Realit me raundet gjysmëfinale nis në vitin e largët 2011 me Jose Mourinho në stol.

Me portugezin, Reali prishi mallkimin 6-vjeçar ku nuk kishte arritur të shkonte më larg se raundi i 1/16-ave. I njëjti skenar u përsërit dhe në sezonin 2018-2019, pasi u eliminua nga Ajaksi, ndërsa nga viti 2013 deri në vitin 2015 arriti të fitonte radhazi trofeun për të thelluar në këtë mënyrë distancën e titujve të Champions kundrejt Milanit.

Gjithsej janë 31 gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve për Real Madridin, një rekord që ashtu si titujt e tyre, asnjë klub tjetër europian nuk do të mund ta përsërisë për një kohë të gjatë.

