Real siguron derbin e Madridit

Reali i Madrid fitoi derbin me Atletikon madje me rezultat bindës, 3-1. Los Blankos parakalojnë rivalët e kryeqytetit në renditje dhe i afrohen Barcelonës në distancën e 5 pikëve. Casemiro shënoi për Realin me roveshatë. 9 minuta më pas barazoi Antoine Griezmann. Goli i tij u konfirmua nga sistemi VAR. Ishte përsëri VAR që akordoi një 11-metërsh për Vinicius. Topi në rrjetë u dërgua nga kapiteni Sergio Ramos. Real Madrid nuk reshti sulmet në pjesën e dytë duke gjetur golin e tretë me Gareth Bale.

Në premierleague Liverpool vazhdon kryesimin pas fitores 3-0 me Bournemouthin. Mane, Wijnaldum dhe Salah shënuesit për skuadrën e Jurgen Klopp që mban vendin e parë të renditjes.

Më herët Manchester United fitoi 3-0 me Fulham duke regjistruar suksesin e 10 nën drejtimin e Solskjaer. Dy prej golave u realizuan nga Pogba.

Në Bundesliga Borussia Dortmund ka bërë një lëvizje të gabuar. Pasi shënoi 3 gola ndaj Hoffenheim i lejoi skuadrës mike të barazojë. Megjithatë skuadra kryesuese nuk rrezikon në pozicionin e saj.

Tv Klan