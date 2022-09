Reali rimerr kreun e La Liga

Shpërndaje







23:57 11/09/2022

Reali e ka rimarrë kreun e renditjes së La Liga, pasi fitoi me përmbysje 4-1 në Madrid ndaj Majorkas. Madrilenët ishin dominues që në fillim të takimit, por nuk ishin konkret para portës kundërshtare. Në minutën e 30-të Vedat Muriqi shënoi për miqtë dhe u duk se goli i sulmuesit kosovar do të kthente rrjedhën e lojës. Por epërsia e klasit të skuadrës së Ançelotit u vu në pah dhe një herë. Në minutat shtesë të pjesës së parë Valeverde ka barazuar me një gol shumë të bukur.

Majorka rezistoi deri në minutën e 73-të kur Vinicius shënoi golin e dytë për Realin, pas një pasimi nga Rodrigo. Përpjekja e miqve për të shënuar golin e barazimit la hapësira pas për madrilenët që nuk i lanë pa shfrytëzuar.

Në minutën e 89-të Rodrigo pasi vallëzoi në zonë shënoi golin e tretë dhe ne minutë e tretë të shtesës Rudiger shënoi të katërtin duke vulosur kështu rezultatin. Kjo ishte fitorja e pestë radhazi e Realit në këto 5 javë që ka zhvilluar kampionati spanjoll.

Klan News