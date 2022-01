Reali shkon në finalen e Kupës së Spanjës

23:39 12/01/2022

Madrilenët mundën Barcelonën me rezultatin 3 me 2

Real Madrid ka siguruar finalen e Superkupës së Spanjës që po zhvillohet në Arabinë Saudite, pasi mundi Barcelonën me rezultatin 3 me 2.

Madrilenët kaluan të parët në avantazh, por Barcelona barazoi para se skuadrat të shkonin në pushim.

Me rifillimin e pjesës së dytë Reali kaloi sërish në avantazh me anë të Benzema, por Barcelona do të barazonte sërish me Ansu Fati.

Për të përcaktuar fituesin u deshën të luhej dhe shtesa, ku Reali arriti të shënojë sërish me anë të Valverdes.

