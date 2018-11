Receta e veçantë e tortës së kripur vegjetariane (Video)

“Sfida e Gatimit” vjen çdo ditë në ekranin e Tv Klan me receta nga më të veçantat.

Sot një prej konkurentëve, Ermali kishte zgjedhur të përgatisë tortë të kripur vegjetariane. Ermali ishte në grup me Indritin, i cili e ndihmoi për përgatitjen e recetës.

Për përgatitjen e kësaj recete ju nevojiten këto ingredientë:

– 500 gr karrota

-50 gr parmixhano

-50 gr gjalp

-5 gr xhinxher

-5 vezë

-3 qepë të njoma

-2 kunguj

-1 brokoli

-1 domate

-kripë dhe piper

Fillimisht zihen karrotat të cilat përdoren për përgatitjen e kremit ku do të shtohet edhe xhinxher, më pas skuqen të gjitha perimet me kripë dhe piper. Rrihen mirë vezët dhe në to shtohet djath parmixhano i grirë. Zihen kungujt e vegjël.

Të gjitha perimet përzihen me vezët dhe më pas futen në furrë dhe piqen për 12 minuta në 350 gradë. Për përgatitjen e pjatës fillimisht vendoset kremi karrotës, më pas kungujt të cilët marinohen me kripë e piper dhe vendoset mbi to sufleja me vezë dhe perime./tvklan.al