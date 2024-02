“Reçi i Korçës” flet në gjykatë për lidhjen me Luftar Reçin

22:00 27/02/2024

“I kam dhënë 20 milionë lekë, i fusja paratë nëpërmjet dy policëve të burgut”

Gentian Goskova i njohur si “Reçi i Korçës” ka dëshmuar në procesin ndaj ish-anëtarëve të bandës së Durrësit. Ai ka treguar njohjen me Luftar Reçin, bashkëpunëtor i drejtësisë në këtë çështje hetimore.

“Jam pa punë, jetoj jashtë shtetit dhe bëj punë sezonale në Greqi. Luftar Reçi nga viti 2017 më ka dërguar letra nga burgu. Në ata kohë komunikoja dhe me gruan e tij. Ai më kërkonte lekë dhe un ia japja.Nga viti 2017 e deri 2021 i kam dhënë rreth 20 mln lekë. Mi kërkonte paratë pasi kishte fëmijën sëmurë në Maqedoni. Paratë ja dërgoja nëpërmjet 2 policave të burgut. Më pas ai komunikonte me letra dhe dhe mbaj mend dhe me telefon”, deklaroi Goskova.

Gentian Goskova së bashku me Ervis Kosovën janë dënuar nga Apeli i GJKKO me 3 vite burg për ‘korrupsion aktiv i dëshmitarit, kryer në bashkëpunim’.

Të dy akuzohen se kanë tentuar të manipulojnë dëshminë e të penduarit të drejtësisë, Luftar Reçi, në procesin ndaj Emiljano Shullazit dhe disa personazheve të tjerë të njohur të botës së krimit.

Sipas pretendimeve të ngritura nga SPAK, Goskova dhe Kosova mbanin kontakte me një punonjës të burgut të Drenovës në Korçë, aty ku mbahej edhe bashkëpunëtori i drejtësisë dhe nëpërmjet të cilit janë përpjekur për të manipuluar dhe siguruar deklarime të rreme nga Luftar Reçi.

Sipas hetimeve të drejtuara nga prokurori Altin Dumani, nëse Reçi nuk tërhiqte dëshminë kundrejt pagesës, atëherë ai do të helmohej nga gardianët e burgut nëpërmjet ushqimit.

Eliminimi i Reçit sipas SPAK do të kryhej me agjentë helmues që do të futeshin nga jashtë burgut nëpërmjet një polici, kundrejt shpërblimit prej 100 mijë eurosh. Plan ky që dështoi pasi polici që do të përfshihej në të u bë bashkëpunëtor i drejtësisë.

