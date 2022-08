Rama thirrje Vuçiç: Mos ushqeni grupe të caktuara në veriun e Kosovës që t’i kundërvihen zbatimit të një marrëveshje që është e vlefshme

10:54 01/08/2022

Reciprociteti/ Rama: Kosova ka për detyrë të zbatojë marrëveshjen, e përshëndesim shtyrjen me 30 ditë të zbatimit të saj

Në një konferencë të përbashkët për shtyp me Kryeministrin e Mbretërisë së Spanjës, Pedro Sanchez, Kryeministri Edi Rama është ndalur dhe në situatën e krijuar në veriun e Kosovës teksa i ka bërë thirrje presidentit serb “që të mos ushqejë grupe të caktuara në veriun e Kosovës që për arsyet e tyre t’i kundërvihen zbatimit të një marrëveshje që është e vlefshme të zbatohet.”

Edi Rama: Kemi folur për Kosovën. Spanja ka një pozicion të ndryshëm për aryse që lidhen me vetë Spanjën dhe që nuk kanë të bëjnë me asnjë lloj paragjykimi ndaj bashkësisë së shqiptarëve në Kosovë dhe ndaj të drejtës së tyre. Në kuadrin e një situate që mbrëmë vonë ka pasur një përshkallëzim pasi qeveria e Kosovës ka të drejtën dhe detyrën që të zbatojë marrëveshjet duke ushtuar sovranitetin territorial që buron nga një pavarësi në administrimin e shtetit dhe marrëveshjet e dakordësuara janë për t’u zbatuar jo diskutuar. Ne e përshëndesim shtyrjen me 30 ditë të zbatimit të kësaj marrëveshje, gjë që u kërkua dhe nga SHBA. U bëj thirrje autoriteteve në Beograd, presidentit serb që të mos ushqejnë grupe të caktuara në veriun e Kosovës që për arsyet e tyre t’i kundërvihen zbatimit të një marrëveshje që është e vlefshme të zbatohet.

Gjatë konferencës, Rama e ka falenderuar Presidentin spanjoll Sanchez për mbështetjen në procesin e çeljes së negociatave për anëtarësim në Bashkimin Europian.

Edi Rama: Unë dëshiroj që dhe sot ta falenderoj Pedron për mbështetjen e Spanjës në këtë proces duke kujtuar që Spanja kishte një pozicion disi më të ngurtë se sa të tjerët duke qenë në një farë mënyre më kërkuese dhe fakti që sot Spanja është e angazhuar në mbështetje të këtij procesi dhe ka qenë një nga aktorët më të zëshëm për të çelur negociatat, është konfimim se ne folëm me rezultate konkrete. Kemi pritshmëri të larta nga presidenca spanjolle e cila do të udhëheqë BE në 2023.

Kemi folur me Kryeministrin për rajonin, për nismat rajonale, për mënyrën si mund ta integrojmë këtë proces me procesin që nis me idenë e komunitit të ri politik evropian dhe si pa e zëvendësuar procesin individual të çdo vendi, të krijojmë sinergji të reja, të cilat do të na afrojnë shumë më tepër dhe më shpejt me rrjetin e insititucioneve evropiane./tvklan.al