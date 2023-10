Red Bull Car Park Drift/ Lirim Gjura do të përfaqësojë Shqipërinë në finale

09/10/2023

22 pilotë nga Shqipëria dhe Kosova morën pjesë në garën kualifikuese “Red Bull Car Park Drift”, event që u mbajt për dy ditë në sheshin “Nënë Tereza” në kryeqytet. Kjo ngjarje e rrallë e sportit të makinave ishte etapa e parafundit, finalet e së cilës do të mbahen në Doha, Katar në muajin Dhjetor.

Mbreti shqiptar i drifting u shpall Lirim Gjura, i cili do të përfaqësojë flamurin kuqezi në finale. Duke respektuar rregulla të qarta, pilotët shqiptarë, performuan në sheshin “Nënë Tereza” në një pistë të dizenjuar me përmasa të sakta dhe trajektore që duheshin përshkuar pa kaluar kufijnë. Kjo pistë është dizenjuar nga kampioni abzolut i drifting Abdo Feghali.

Abdo Geghali: Gara është gjithnjë e fortë. Një gabim I vogël, apo një problem i vogël teknik në makinë mund të ndryshojë gjithçka. Te gjitha pengesat që përdorim janë me të njëjtat përmasa me ato që përdorim në gjithë botën. Kjo do tu shërbejë pilotëve edhe për të mësuar për të ardhmen.

Kampionati Red Bull Car Park Drift u lançua për herë të parë në Liban në vitin 2008, nëpërmjet të cilit ju dha mundësia të gjithë të apasionuarve pas driftit, për të vënë në provë aftësitë e tyre brenda një mjedisi sportiv, i cili respekton të gjitha standardet e sigurisë.

Tv Klan