Redbird “trondit” merkaton verore

22:15 02/06/2022

Milan synon Salah, ka gati 70 mln Euro për kartonin e egjiptianit

Milan ka gati goditjen e merkatos së verës. Sipas asaj që raportojnë mediat italiane, fondi amerikan synon transferimin e Mohamed Salah nga Liverpuli. Egjiptianit i skadon kontrata me “The Reds” vitin e ardhshëm dhe dëshiron largimin nga “Anfield Road”.

Vlera e Salah në treg është 100 milionë Euro, por Milan pritet të ofrojë rreth 70 milionë Euro, me anglezët të cilët janë të detyruar ta shesin këtë verë për të mos e humbur verën e ardhshme me parametra zero. Transferimi i Salah në Milano do të ishte një rikthim për sulmuesin 29-vjeçar në Seria A italiane.

Në të shkuarën, egjiptiani ka luajtur me Fiorentinën dhe Romën, me të cilat ka lënë gjurmë. Salah është aktivizuar në 254 ndeshje duke shënuar me 156 gola me fanellën e Liverpool, duke ndihmuar skuadrën që të triumfojë në Premier League angleze, FA Cup, Carabao Cup, UEFA Champions league, Superkupën Europiane dhe Botërorin e Klubeve.

