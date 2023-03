Redi Jupi: Do ia kthej borxhin Flamurtarit, një ditë do të shkoj si trajner atje

22:58 31/03/2023

Ish-futbollisti dhe analisti Redi Jupi ka zbuluar disa detaje nga jeta e tij private, pa lënë pas dhe sekrete mbi karrierën e tij sportive.

Në emisionin “Në kurthin e Piter Pan”, Jupi ka zbuluar ekskluzivisht se shikon një të ardhme si trajner i ekipit të Flamurtarit.

“Do të të them një sekret. Një ditë do të shkoj si trajner atje nëse ata do më duan, meqë s’kam luajtur ndonjëherë si futbollist”, tha ai.

Kujtojmë që Redi Jupi ka lindur në Vlorë, por është larguar nga aty që në moshën 5–vjeçare./tvklan.al