Redi Shehu: Nëse për 2 vite PD-ja nuk del mbi PD-në, shkon drejt vdekjes klinike

22:54 18/05/2023

Analisti, Redi Shehu thotë se opozita duhet që këtë 2-vjeçar deri në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 duhet që PD-ja të dalë mbi PD-në dhe të krijojë një elitë që t’i bashkohet të djathtës.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Sehu thotë se në PD duhet nxjerrë një lidership brenda 2 vitesh, pasi thotë se nëse kjo nuk ndodh, do të çojë në vdekje klinike PD-në.

Redi Shehu: Ideja është që PD-ja të mos shkojë midis kërkundit dhe asgjësë, pa një kuptim politik. Aktualisht janë tek kërkundi. Për mendimin tim, bëhet duke abroguar aleancën “Bashkë Fitojmë” që doli të ishte “Bashkë Firojmë”. Nuk mund të vazhdosh me 2025-ën me idetë e këtij viti, ose me të 6 Marsit.

Berisha tha se në konferencë për shtyp se kurrë do të braktisë luftën ndaj korrupsionit, që do thotë se do të vazhdoj të jem kryetar i PD-së të paktën deri në 2025-ën. Foltorja do të vazhdojë të bëjë të njëjtën këngë. Nga krahu tjetër, tek Alibeaj kemi sinjale se do të vazhdojë ndarja me të njëjtën preçizion. Kjo situatë do të transpoziohet deri në 2025-ës dhe kjo për mendimin tim, do e çojë në vdekje klinike PD-në. Ky 2-vjeçar është jashtëzakonisht i rëndësishëm për PD-në që të prodhojë një elitë që do t’i bashkohet të djathtës nesër. Duhet të nxjerrësh lidershipin sepse nëse nuk ndodh, ajo masë do të jetë më e madhe në 2025-ën dhe humbja do të jetë më tragjike.

Mafia ka qenë aty edhe në 6 Mars, por u fitua Shkodra. Në Shkodër votoi qyteti kundër dhe qytetaët shkodranë nuk e sheshin kollaj votën. Nëse këtë 2-vjeçar, PD-ja nuk del mbi PD-në, betaja është e humbur dhe shkon drejt vdekjes klinike dhe unë shpresoj që të mos ndodhë kjo. Duhet që në 2025 të bllokojë mazhorancën që të mos merrte mbi 80 mandate dhe të luante teatër me Shqipërinë. Çështja është ta kthesh Ramën nga darja në ulërimë elektorale./tvklan.al