Referendumi/ Belind Këlliçi: PD ngrihet më e fuqishme, beteja jonë është vetëm me Edi Ramën

09:58 18/12/2021

Belind Këlliçi, kryetari i Komisionit të Rithemelimit të PD-së organ që doli nga Kuvendi i 11 Dhjetorit, ka votuar në referendumin që zhvillohet për shkarkimin e Lulzim Bashës.

Duke folur për mediat pas votimit, Këlliçi u shpreh se Partia Demokratike do të dalë më e fortë nga ky proces dhe theksoi se beteja e PD është me Qeverinë e Ramës.

“Sot mbahet një referendum për ratifikimin e Kuvendit të 11 Dhjetorit për shkarkimin e ish-kryetarit të partisë tashmë, Lulzim Bashës. Do të jemi të impresionuar nga shifrat e pjesëmarrjes, do shifhni një kuvend model, sot na mbushin me shpresë se një ditë e re po vjen për PD. PD do të ngrihet më e fuqishme se kurrë. Beteja jonë është vetëm me Edi Ramën. Menjëherë të përveshim mëngët dhe të fillojmë betejën frontale me Edi Ramën. Ka një debat të bredshëm shumë të fortë në PD, por sigurisht peshorja anon dukshëm nga njëra anë, nga ajo anë që kërkon hapjen e Partisë Demokratike. Në të gjitha proceset në PD nuk kam parë radhë si sot dhe kurrë vendosmëri të demokratëve të qëndrojnë në radhë për të votuar. Po rikthehen në PD qëndrestarët themelues që kishin 10 apo 15 vjet që nuk ishin pjesë aktive e PD”, u shpreh Belind Këlliçi.

Sa i përket procesit të votimit, Këlliçi theksoi se votimi do të zhvillohet në mënyrë demokratike dhe të gjitha qendrat ku aktualisht votohet për referendum, do të shërbejnë edhe si qendra numërimi.

“Në Njësinë Nr.1 është hedhur vaj makinash për të rëshkitur demokratët, kemi parë skenarë si në Sarandë që është kyçur selia dhe komisioni është vendosur jashtë. Ne sot kemi mbarëvajtjen e procesit. Duhet të dali njëherë rezultati, ta prezsim me qetësi, të gjitha komisionet e votimit do shërbejnë si komisione numërimi, të gjithë procesverbale do vijnë në Tiranë dhe do të bëhen transparente”, u shpreh Këlliçi. /tvklan.al