Referendumi historik në Maqedoni

Prej orës 07:00 të mëngjesit të sotëm janë hapur qendrat e votimit në Maqedoni për referendumin që ka të bëjë me ndryshimin e emrit të shtetit. Autoritetet maqedonase kanë bërë me dije se të drejtë vote kanë 1.806.336 qytetarë.

Qendrat e votimit do të jenë të hapura deri në orën 19:00. Vota e sotme në referendum konsiderohet historike sa i përket aspiratave të Maqedonisë në rrugën drejt Bashkimit Europian dhe NATO. Në fletën e votimit, qytetarët do të zgjedhin pro apo kundër ndryshimit të emrit në “Maqedonia Veriore” në kuadër të marrëveshjes me Greqinë.

Një numër i lartë vëzhguesish ndërkombëtarë dhe vendas po monitorojnë të gjithë këtë proces. Autoritetet më të larta të Bashkimit Europian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u kanë bërë thirrje qytetarëve të Maqedonisë që të votojnë pro ndryshimit të emrit, në mënyrë që vendi të vazhdojë në rrugën euroatlantike. /tvklan.al