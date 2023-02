Reforma e pensioneve detyron francezët të protestojnë sërish

Shpërndaje







21:20 16/02/2023

Sindikatat franceze dhe qindra punëtorë morën pjesë në një tjetër grevë kundër reformës së pensioneve, teksa skema po diskutohet edhe në parlament. Në ditën e pestë të protestës së tyre kundër reformës së Presidentit Emmanuel Macron, masa synon që njerëzit të dalin në pension në moshën 64 vjeç, edhe pse disa javë më parë kryeministrja franceze njoftoi se ata që kanë nisur punë para moshës 20 vjeç, do të dilnin në pension në moshën 63 vjeç.

Punonjësit në gjigantin energjetik të kontrolluar nga shteti ulën prodhimin me më shumë se 3,000 megavat, ose ekuivalentin e tre termocentraleve bërthamore, por pa ndonjë ndikim të madh për përdoruesit.

30 përqind e fluturimeve nga aeroporti Orly i Parisit u anuluan, ndërsa metrotë dhe trenat funksionuan normalisht. Në protestë morën pjesë më shumë se 650 mijë njerëz në krahasim me protestën e fundjavës së kaluar ku morën pjesë mbi 1 milion njerëz.

“Kjo është demokraci dhe njerëzit kanë vetëm një muaj që protestojnë për reformën e pensioneve. Qeveria e ka mbajtur të fshehur projektin e saj për muaj të tërë, pavarësisht se ishte gati dhe ata i publikojnë detajet vetëm kur njerëzit dalin në rrugë. Epo, ne do të vazhdojmë”.

Sondazhet tregojnë se rreth 70 përqind e publikut kundërshtojnë planet e reformës së pensioneve të Macron, ndërsa një peticion që i kundërshton ato ka mbledhur mbi një milion nënshkrime. Deputetët kanë hedhur poshtë tashmë një nga nenet e projekt-ligjit, i projektuar për të nxitur kompanitë për të punësuar më shumë punëtorë të moshuar.

Sindikatat kanë paralajmëruar se do të bllokojnë Francën nga 7 marsi nëse kërkesat e tyre nuk plotësohen. Rritja e moshës së daljes në pension me dy vjet dhe zgjatja e periudhës së pagesës do të jepte arkës së shtetit 17.7 miliardë euro shtesë. Sindikatat thonë se ka mënyra të tjera për ta bërë këtë, të tilla si taksimi i super të pasurve ose t’u kërkohet punëdhënësve ose pensionistëve të pasur të kontribuojnë më shumë.

Klan News