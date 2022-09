Reforma e re territoriale/ Berisha: Nuk do të miratohet me një armik si Rama, një votim masiv për PD bën të mundur rikthimin e saj

12:46 14/09/2022

“Nuk mund të pretendohet për 412 njësi sepse ndryshimet demografike kanë transformuar realitetet“

Para nisjes së mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kreu i kësaj force politike Sali Berisha ka mbajtur një prononcim për mediat. Gjatë fjalës së tij, Berisha ka theksuar se një ndër çështjet më me rëndësi që do të trajtohen në këtë mbledhje është ajo e reformës së re territoriale. Kreu i PD-së tha se reforma territoriale e qeverisë aktuale “është një ndarje e bazuar në dëshira partiake”.

Sali Berisha: Reforma territoriale e qeverisë aktuale është një nga dështimet madhore në historinë e vendit, dështim i cili nxorri në pah diskriminimin madhor të shqiptarëve, pabarazinë e tyre në asksesin ndaj shërbimeve, një ndarje territoriale e bazuar në dëshira partiake dhe në kundërshtim flagrant me kriteret e përcaktuara nga Kongresi i Autoriteteve Rajonale të Europës, në kundërshtim me interesat e qytetarëve, por kjo reformë është një dështim i madh gjithashtu sepse ishte presupozuar që të lehtësonte barrën e administratës mbi qytetarët shqiptarë, rrogëtarë që këta qytetarë paguajnë për njësi vendore. Nga 42 bashki dhe komuna, sot në 61 njësitë e qeverisë vendore, personeli, punonjësit që paguhen në këto 61 njësi, të marra së bashku janë mbi 50 për qind nga ata që paguheshin në 420 njësi dhe kjo reformë nuk ishte gjë tjetër veçse reforma e punësimit partiak.

Në pazaret e mëparshme siç është bërë publike me të cilat PD sot nuk ka asnjë lidhje, me Ramën ishte rënë dakord që të votohej vetingu dhe ai do të lëshonte 4 bashki, pazar i papërgjegjshëm jashtë kritereve. Natyrisht, si zakonisht kjo ishte një pazar sa për të kaluar radhën sepse dje pseudomazhoranca deklaroi se nuk do të respektojmë asgjë.

Kreu i Partisë Demokratike, Berisha falenderoi të gjithë grupin që ka punuar për të paraqitur një platformë të re të reformës territoriale të bazuar në studime serioze.

Sali Berisha: Unë dua të falenderoj grupin e punës që ka bërë një punë shumë serioze për të paraqitur një platformë të re të reformës territoriale të bazuara në studime serioze, por dhe në kriteret e njohura. Sot, nuk mund të pretendohet për 412 njësi sepse ndryshimet demografike kanë transformuar realitetet, por pretendimi me 61 bashki apo reforma me 61 bashki në të cilën Tirana me Durrësin, me 1,2 milionë banorë kanë 4 njësi. Ju rikujtoj se Kashari, në regjistrimin e vitin 2011 ka qenë bashkia e 8 më e madhe e vendit dhe sot ajo është inkorporuar në Tiranë për qëllime elktorale. Një ndarje territoriale krejtësisht në funksion të interesave të PS.

Në fund të fjalës së tij, Berisha ka thënë se PD e ka të qqartë se kjo reformë territoriale e propozuar nga ata nuk do të miratohet nga qeveria aktuale, por shtoi se me rikthimin e Partisë Demokratike në pushtet, do të bëjnë të mundur rikthimin e kësaj ndarje të re terrioriale që sipas Berishës është në interesin më të mirë të Shqipërisë.

Sali Berisha: Ne angazhohemi në këtë proçes sepse reforma territoriale është tërësisht e rëndësishme dhe ne paraqesim variantin tonë dhe e kemi të qartë se me një armik të Shqipërisë si Rama, kjo platformë nuk do të miratohet, ama një votim masiv për PD bën të mundur rikthimin e kësaj ndarje të re territoriale e cila është në interesin më të mirë të Shqipërisë./tvklan.al