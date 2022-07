Reforma e ujit, në Dibër dhe Kukës

16:20 16/07/2022

Balluku: Reforma po jep rezultate konkrete

Pas Durrësit, Korçës dhe Pogradecit u nënshkrua këtë të shtunë marrëveshja për krijimin e shoqërive të reja të Ujësjellës-Kanalizimeve në qarqet Dibër dhe Kukës.

E pranishme ishte ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balkuku, e cila foli për rezultat e para që po jep ky reformim, duke u ndalur specifikisht në qarkun e Durrësit.

“Ne qarkun e Durrësit ku përfshihet edhe Kavaja, kemi identifikuar 70 biznese të cilat abuzonin. Vetëm ajo që kemi matur në një jave është disa herë më e madhe se sa këto biznese faturoheshin në një muaj që tregon se në rastin më të mirë që puna nuk është kryer”.

Balluku kërkoi bashkëpunimin e pushtetit vendor në reformimin e këtij shërbimi.

“Rezultatet nuk përputhen me atë çka qeveria shqiptare apo granteve ka alokuar për këtë sektor. Kërkojmë bashkëpunim nga pushteti vendor”.

Me reformën e re të ujit, 53 ndërmarrjet e ujësjellës kanalizimeve ne vend do të agregohen në vetëm 15 shoqëri. Aksioner kryesor me 51% të aksioneve do të jetë vetë shteti.

