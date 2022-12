Reforma në drejtësi, Kim: Le të përveshim mëngët dhe të riangazhohemi. Është koha për të lëvizur përpara

10:55 13/12/2022

Ambasadorja amerikane Yuri Kim mori pjesë këtë të martë në një ceremoni për konsolidimin e KLGJ-së dhe Gjykatës së Lartë. Kim tha se SHBA do që ta shohë Shqipërinë si pjesa tjetër e Europës. Për këtë arsye, tha ajo, vazhdohet dhe investohet në reformën në drejtësi. Sipas Kim, tashmë nuk është momenti për të pushuar, por për të lëvizur përpara.

“Për këtë arsye vazhdojmë dhe investojmë në Reformën tuaj të Drejtësisë. Vazhdojmë të besojmë, vazhdojmë të shtyjmë përpara. E di që ndonjëherë nuk ju pëlqen, e di. E di që është e pakëndshme ndonjëherë. Do të kishit dashur që ndoshta ne të kishim qenë të heshtur. Ne jemi miqtë tuaj. Ne duam që ju të jeni vendi më i mirë që mund të jeni, ne duam që të jeni partnerët tanë, të aftë, të fuqishëm, të pasur. Një vend që vendet e tjera do ta shihnin dhe të thonë “uau, ia dolën mbanë” pavarësisht sfidës së të qenit një vend i vogël. Ata zgjodhën një shteg të vështirë, ecën në atë rrugë, patën një mik të mirë, disa miq të mirë dhe ia dolën mbanë, por ky është çasti. Ky është momenti. Ne kemi bërë progres së bashku, por tani nuk është koha për të pushuar, tani nuk është koha për të thënë mjaft. Jo tani është koha për të thënë ne do të shtyjmë përpara, sepse e ardhmja jonë, brezi i ardhshëm i shqiptarëve, brezi i ardhshëm i amerikanëve, brezi i ardhshëm i europianëve vërtetë i ka sytë tek ju, mbështeten tek ju. Për këtë arsye le të përveshim mëngët së bashku, le të rianagzhohemi dhe le ta ulim më tej çështjet e prapambetura, ta rrisim ritmin, le të vendosen gjyqtarët në pozicionet e tyre, le të sigurohemi që vendimet që merren se për cilin do të jetë drejtuesi i institucioneve, se kush do të jetë prokurori këtu apo atje, se kush do të jetë gjyqtari këtu apo atje, se kush kalon vettingun ose jo, se si arrihet në këto vendime, le të sigurohemi që vendimet që bëjmë do të mund të na çojnë drejt të ardhmes, që nuk do të na mbajnë në vendnumëro, që nuk do të na ngecin diku, që nuk do të na çojnë prapa. Nuk mund të shkojmë prapa, por duhet të bëjmë përpara. Kjo është koha për të lëvizur përpara”, u shpreh Kim./tvklan.al