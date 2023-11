“Reformë në arsimin parashkollor”, Manastirliu: Kontrolle të rrepta nëpër të gjitha kopshtet, janë konstatuar 10 pa licensë

13:10 13/11/2023

Pas dhunës ndaj 3-vjeçares në kopshtin privat “Stinët” që u denoncua nga emisioni “Stop” në Tv Klan, u ngrit dhe Task-Forca për kontrollet në institucionet e arsimit parashkollor. Në një dalje për mediat Ministrja e Arsimit, Ogerta Manastirliu dha detaje në lidhje me këtë aksion.

“Nga kontrollet e këtyre ditëve janë inspektuar 90 kopshte jopublike dhe 67 prej tyre ushtrojnë veprimtari në përputhje me ligjin. 8 kopshte rezultojnë të mos kenë aplikuar për licensimin përkatës dhe dy prej tyre i është refuzuar licensimi.”

Ministrja Manastirliu u shpreh se në rast se do të evidentohen shkelje në vijimësi në këto institucione arsimore, do të ndërmerren masa të ashpra ligjore.

“Në rast të mosplotësimit të dokumentacionit dhe pajisjes me licensën përkatëse do të vijohet me masat që parashikon ligji, gjobë në 500 mijë deri në 1 mln leke të reja dhe ndërprerje e menjëhershme e veprimtarisë. Paralelisht praktikat do t’u referohen organeve kompetente bazuar në legjislacionin në fuqi.”

Që të shmangen problematika që kanë lidhje me dhunën apo mosrespektimi i ligjit nga institucionet e arsimit parashkollor, do të ketë një reformim ku përfshihet edhe kualifikimi i edukatoreve.

“Përmes një serie masash konkrete do të fuqizojmë të gjitha hallkat e monitorimit dhe inspektimit me tolerancë zero ndaj çdo forme dhune dhe urrejtje apo fenomene që dëmtojnë mirërritjen e fëmijëve në institucionet e shërbimeve paraarsimore dhe arsimore si dhe do të monitorohen rreptësisht standartet. Në krye të listës së prioriteteve të punës së ministrisë së Arsimit dhe Soirtit do të jetë reforma e arsimit parashkollor.”

Për dhunën e ushtruar ndaj 3-vjeçares, edukatorja e kopshtit “Stinët”, Majlinda Dehima është lënë me masën “arrest në burg”.

