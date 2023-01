Refuzimet e Zidane dhe Guardiola

23:56 10/01/2023

Brazili në kërkim të trajnerit të ri, interes për Ancelottin

Largimi i Tite ka shkaktuar kaos në zyrat e Federatës Braziliane të Futbollit. Drejtuesit e lartë të Seleçao kanë nisur të kërkojnë për trajnerin që do udhëheqë kombëtaren në të ardhmen. Të shumtë janë emrat që po lakohen. Refuzimi nga emra si Pep Guardiola dhe Zinedine Zidane kanë ndërlikuar jo pak negociatat, për ta fokusuar Brazilin në një tjetër pistë.

Aktualisht emrat më të lakuar janë ata të Jose Mourinho dhe Carlo Ancelotti, me italianin më të favorizuar. Gjithçka do varet nga fundi i sezonit me Real Madrid dhe në rast se dështojnë për të fituar tituj, divorci me klubin mbretëror do të ishte i pashmangshëm.



Ancelotti mbetet një alternativë tepër simpatike për të drejtuar Brazilin, me 63-vjeçarin që mund ta konsiderojë edhe si etapën e fundit në karrierën e tij fantastike. Ancelotti do e kishte edhe eksperiencën e parë si trajner i një kombëtareje, pasi në fillimet e tij ka punuar si asistent në përfaqësuesen italiane.

Kombëtarja braziliane ka qenë gjithmonë e drejtuar nga një trajner brazilian pasi ai pozicion është konsideruar i shenjtë. Që kur argjentinasi Nunez u largua në vitin 1965, Brazili nuk ka pasur trajner të huaj.

Klan News