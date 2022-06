Regjistrimet në kopshte deri më 24 Qershor

14:54 16/06/2022

Beqiri: 96 kopshtet e bashkisë Tiranë me standarde për të vegjlit

Prej disa ditësh në të gjithë vendin ka nisur regjistrimi i fëmijëve në kopshte, proces i cili do jetë i hapur deri më 24 Qershor. Drejtoresha e Kopshteve dhe Çerdheve të Tiranës, Zhaneta Beqiri flet për procedurat në 96 kopshtet e bashkisë Tiranë.

“Ky është regjistrim për fëmijët që nuk kanë frekuentuar çerdhet publike të Tiranës. Për sa i përket fëmijëve të çerdheve, po si vitin e kaluar, bëjnë thjesht një kërkesë në çerdhen ku fëmija është aktualisht frekuentues ku shprehin dëshirën e tyre për kë kopësht duan që fëmija të vazhdojë frekuentimin dhe në mënyrë automatike kalon fëmija në kopshtin që dëshiron. Fëmijët që frekuentojnë çerdhen, kanë të drejtë ta bëjnë deri më 31 Gusht dhe më 1 Shtator fillon frekuentimin e kopshtit. Për sa i përket dokumentacionit që janë certifikatat, prindërit i shkarkojnë në E-Albania dhe i bëjnë pjesë të praktikës të tyre në momentin që aplikojnë”.

Çerdhet dhe kopshtet në kryeqytet do të jenë të hapura gjatë gjithë verës, po ashtu në Shtator do te shtohet dhe numri i këtyre institucioneve.

“Gjatë gjithë verës çerdhet dhe kopshtet publike do jenë hapur, shërbimi do jetë me të njëjtin orar dhe cilësia e angazhimi në shërbim do të jetë gjatë gjithë vitit. Lajmi i mirë është që bashkia e Tiranës shton edhe 7 kopshte të reja, gjë që iu jep mundësinë edhe 700 fëmijëve të rinj të shtohen në shërbimin e rritjes dhe edukimit të fëmijëve”.

Teksa procesi i regjistrimeve në kopshte është i hapur, në çerdhet publike të Tiranës ky proces është mbyllur.

