Regjistrimi i PD në zgjedhje, Sefa-Celibashit: Të marrë një vendim sa më shpejt, përndryshe do ndjekim rrugën ligjore

14:50 11/03/2023

Përfaqësuesi ligjor i grupimit të Alibeaj, Indrit Sefa i ka bërë thirrje sot kryekomisionerit të KQZ-së Ilirjan Celibashi që të marrë sa më parë vendimin për Partinë Demokratike.

Në deklaratën e tij për mediat, Sefa tha se në rast se PD nuk regjistrohet si subjekt zgjedhor në KQZ, atëherë do të ndiqet çdo rrugë ligjore.

“Siç e dini jemi në fushatë zgjedhore dhe komisioneri nuk ka asnjë moment për të humbur. Jemi të lutur që ai të marrë një vendim sa më shpejt, lojërat politike dhe argumentet politike të ngritura nga komisioneri nuk mund të ngrihen në këtë godinë, kjo godinë duhet të jetë apolitike. I bëjmë thirrje që në kohë sa më të shpejtë të marrë vendimin për Partinë Demokratike. Pastaj është detyra jonë që ta marrim të gjithë hapat ligjorë. Komisioneri mos të presë orën 12 të natës, por të japë një vendimmarrje tani. Ne e presim këtu.

Ajo deklaratë e zotit Basha është formale që lidhet drejtëpërdrejtë me përgjegjësinë si kryetar partie dhe si drejtues i këtij funksioni atëherë është i transferueshëm me anë të autorizimit.Ka dispozita ligjore dhe patjetër i drejtohemi KAS, do ndjekim të gjithë rrugën ligjore në rast se PD nuk regjistrohet në KQZ “, u shpreh Sefa./tvklan.al