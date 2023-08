Rehabilitohet diga e liqenit të Çerkezës

21:54 23/08/2023

Veliaj: Falë investimeve do ta kthejmë zonën në atraksion turistik

Rruga dhe diga e Liqenit të Çerkezës do të rehabilitohen dhe punimet përfundojne brenda këtij muaji. Lajmin e dha Kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj teksa ftoi bizneset të investojnë në agroturizëm.

“Ky liqen ishte konceptuar, ashtu si liqeni i Farkës, vetëm për vaditje, kurse sot, përveç vaditjes, që e kemi të garantuar me një kollonë të hapjes e mbylljes së automatizuar të portave, me një digë të përforcuar dhe gjithë sistemin e emergjencës nëse diga tejmbushjet, duke kaluar në vetëshkarkim, kemi krijuar edhe mundësinë që ajo të shërbejë, po ashtu, edhe si hapësirë për argëtim dhe çlodhje. Me mbylljen e këtij projekti hapet një ftesë për të gjithë ata që duan të investojnë këtu në agroturizëm, për të gjithë ata që duan të blejnë prona, të krijojnë rezidenca, sepse besoj se eksperienca fantastike e Liqenit të Tiranës dhe Farkës, ku u rehabilitua e gjithë pista, duhet të na çojë në më shumë aksione të tilla.”

Duke qenë se jemi në prag të vitit të ri shkollor, Veliaj u ndal edhe tek godinat e reja arsimore.

“Dua të njoftoj të gjithë qytetarët se po përgatitemi për fillimin e sezonit shkollor. E di që ka pasur një fluks të jashtëzakonshëm në çerdhe e kopshte, ndaj po bëjmë maksimumin të akomodojmë të gjitha kërkesat, sigurisht duke respektuar rregullin që kemi vënë. U kërkoj të gjithë qytetarëve të bashkëpunojnë me njësitë administrative. Koha që ti futesh mik dhe merr një adresë fiktive për të regjistruar fëmijët në një shkollë, që legjenda urbane thotë se është më e mira, nuk ekziston më.”

Sipas Bashkisë Tiranë, 10 shkolla të reja do jenë gati në Shtator në kryeqytet, por do të vijojë puna edhe me të tjera godina të planifikuara.

