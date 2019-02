Rehabilitohet Lana nga Materniteti i Ri deri në Shkozë

Ferrat dhe mbeturinat i kanë lënë vend një infrastrukture moderne në segmentin nga Materniteti i Ri deri në Shkozë.

Gradualisht në këtë segment po punohet si gjatë shtratit të lumit për ta rehabilituar atë, ashtu edhe në ndërtimin e gjithë infrastrukturës së nevojshme në rrugë: trotuare, ndriçim dhe gjelbërim. Puna ka mbaruar në rreth 90 për qind të saj, teksa ka nisur edhe asfaltimi i rrugëve në të dyja krahët e Lanës.

Gjithashtu po punohet edhe për mbjelljen e pemëve, si dhe sistemimin e dherave në bregun e Lanës. Tashmë me këtë investim e gjithë zona nga Materniteti i Ri deri në Shkozë merr një vlerë tjetër, ndërsa të gjithë qytetarët e kësaj zone do kenë një mundësi të lëvizin më shpejt dhe me më pak kosto në dy akset e kësaj rruge./tvklan.al