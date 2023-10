Rehabilitohet rruga Prekal-Kir

Shpërndaje







19:09 10/10/2023

Rama: Do zbulojë Dukagjinin dhe bukuritë e veriut

Dukagjini, një nga perlat turistike të Shqipërisë do jetë shumë shpejt më i arritshëm nga turistët e huaj dhe vizitorët vendas. Kjo falë investimit që po realizohet me mbështetjen e qeverisë shqiptare për rehabilitimin e plotë të aksit rrugor nga Prekali në Kir.

Duke shpërndarë pamjet nga ecuria e punimeve në teren, kryeministri Edi Rama thekson segment do lehtësojë qarkullimin e mjeteve jo vetëm për banorët e zonës, por edhe për turistët e shumtë që do të zbulojnë Dukagjinin, dhe bukuritë e tjera të veriut të Shqipërisë.

Ky investim është i shumëpritur edhe për banorët e zonës, të cilët do ta kenë më të lehtë të lidhen me zonat urbane por edhe të nxjerrin produktet e tyre në treg. Vlerësimi për rehabilitimin e rrugës nuk mungon as nga turistët e huaj.

“Unë jam nga Gjermania, natyrisht që na pëlqen shumë. Kemi ardhur nga pjesa veriore dhe kemi ardhur përmes kësaj rruge nga Thethi. Natyra është shumë e bukur dhe mund të vish në fshat më shpejt”.

“Nëse jeton këtu natyrisht që të pëlqen kjo rrugë e keqe. Unë do të kthehem patjetër këtu”.

Rruga ka gjatësi 17 km dhe do jetë e gjerë 5 m dhe do të jetë e pajisur me kanalizime, ura, sistemime dhe mure mbrojtëse.

Tv Klan