Rei sulmohet nga të gjithë, publikohet video ku ai shfaqet me një vajzë misterioze në hotel

Shpërndaje







17:45 17/12/2021

Një video e publikuar nga Rei në rrjetin social Whatsapp ka shkaktuar debate në studion e “Talk Love Story”. Konkurrenti ka treguar një moment nga jeta e tij private, ku shfaqet me një vajzë në hotel, duke thyer rregullat e emisionit.

Vajza misterioze në hotel me Rein

Por pasi është pyetur nga moderatori Eni Shehu, ai ka shpjeguar se është me një familjare por kjo gjë nuk është pranuar nga konkurrentët e tjerë të cilat kanë hedhur dyshime se vajza mund të ketë qenë Klaudia. Në studio është treguar dhe një foto ku shihet Rei dhe Bajroni, bashkë me një vajzë, fytura e të cilët është mbuluar.

Eni Shehu: Është një video e publikuar nga ti.

Rei: Nuk është se kam qenë me dikë tjetër.

Algerti: Po ajo dora ishte e ndonjë djali.

Eni Shehu: Me kë ishe?

Rei: Më lini ta shpjegoj qartë fare. Ishim në një club dhe unë e kam shtëpinë larg dhe shkuam në hotel. Ishim me familjen tonë.

Eni Shehu: Me familjen tuaj? Me sa di në familje ke tre vëllezër, është mamaja jote ajo?

Rei: Familje me miqësi, jo mamaja ime.

Eni Shehu: Nuk e kuptova?

Rei: Familjar, nuk dal në club me mamin, dal me kushërirat e mia, me shoqet e mia.

Eni Shehu: Mund ta di se kush është ajo vajzë?

Edhe pse të gjithë kërkuan që Rei të tregonte se cila ishte vajza, ai këmbënguli se ishte me një familjare. Ndërsa për foton tha se ishte një mikeshë e tij dhe e Bajroni.

Vajza misterioze, Rei dhe Bajroni

Eni Shehu tha se është sinjalizuar se në foto ka qenë Klaudia, por si Rei dhe konkurrentja mohuan këtë gjë./tvklan.al