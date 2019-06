Reja analizon humbjen ndaj Islandës

Debutimi i Edy Reja nuk erdhi me një rezultat pozitiv. Megjithatë kjo nuk e vë në dyshim vendin e dytë si objektiv, pasi diferenca e pikëve është vetëm 3. Turqia u ngjit në krye të Grupit H pas fitores 2 – 0 me Francën, ndërsa Shqipëria është e katërta pas humbjes 1 – 0 në fushën e Islandës.

Trajneri ynë i kombëtares ka në dispozicion vetëm 2 ditë për të përgatitur takimin me Moldavinë që do të luhet në Elbasan. Kundërshtari mori 3 pikët e para ndaj Andorrës. Reja do të shikojë çfarë nuk eci me mbrojtjen dhe pse sulmi nuk arriti të shënojë në Islandë.

Stërvitjet që do të mbahen në Durrës do të qartësojnë edhe idetë e trajnerit. Gara bëhet më e fortë dhe që të mendohet për më tej duhet fitore në sfidën e së martës. Po këtë ditë do të jetë në fushë edhe Franca që duhet të ndryshojë gjithçka në transfertën me Andorrën. Turqia kryesuese do të luajë në Rekjavik dhe kjo shikohet si takimi më i fortë për javën e katërt.

